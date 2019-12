Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii vor putea fi in continuare si salariati la stat, iar momentan indemnizatiile demnitarilor, de hrana si de merit, nu vor fi inghetate, desi Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament pe aceste masuri prevazute de Ordonanta 114.

- ​Guvernul va prelungi cu trei luni, pâna la 31 martie 2020, termenul pâna la care operatorii de telefonie mobila sunt obligați sa vânda noile cartele SIM preplatite numai dupa ce obțin de la utilizatori date personale precum nume, prenume, adresa, CNP etc. Modificarea va fi facuta…

- Sedinta CEX al PSD va incepe la ora 12.00, la Camera Deputatilor, sala Grupului PSD "Ovidiu Sincai". Saptamana trecuta, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spunea ca partidul ar putea ataca la Curtea Constitutionala legea bugetului, dupa asumarea raspunderii in Parlament, o decizie…

- Conducerea centrala a PSD a decis luni sa susțina in Parlament eliminarea tuturor pensiilor speciale. Un vot ar urma sa aiba loc in Camera Deputaților in ședința de miercuri, iar marți comisia pentru Munca a Camerei Deputaților ar urma sa dea un raport final pe legile propuse de PNL și USR. Este…

- Deputatul USR Ionut Mosteanu ii cere premierului Ludovic Orban sa aiba in vedere Ordonanta 57/2019 privind Codul Administrativ si ca pana la finalul anului sa dea o ordonanta de urgenta prin care sa abroge articolul prin care sunt acordate pensii speciale fostilor primari. „In toata agitatia de la Parlament…

- Senatorii au votat in unanimitate, miercuri, pentru amanarea intrarii in vigoare a pensionarii anticipate a magistratilor cu doi ani. Marti seara, Guvernul aprobase proiectul legii pe justitie, pentru care vrea sa isi angajeze raspunderea in Parlament, si care prevede o amanare a acestei reglementari…

- Guvernul isi va asuma raspunderea pentru modificarea Ordonantei 114 in urmatoarele 2 - 3 saptamani, astfel incat, pana la sfarsitul anului, aceasta sa-si inceteze efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra domeniului energetic, a declarat miercuri seara ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Ne vom…

- ​Peste 921.000 de apeluri la 112 au fost clasificate drept abuzive în primele opt luni din acest an, iar dintre acestea 658.920 de apeluri au fost initiate de catre persoane care au mai apelat Serviciul de urgenta 112 de cel putin doua ori în aceasta perioada, a precizat pentru HotNews.ro…