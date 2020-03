Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de militari turci ar fi fost uciși în urma unui atac aerian în provincia Idlib din Siria, informeaza The Guardian, citat de Mediafax.Surse din armata susțin ca în jur de 70 de militari turci ar fi fost uciși joi seara, în urma un raid aerian. O cladire situata…

- Cel putin 17 civili, între care copii, au fost ucisi joi în bombardamente ale regimului sirian sau ale aliatul sau rus vizând mai multe sectoare din nord-vestul Siriei, dominat de jihadisti, potrivit unui nou bilant furnizat de Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza…

- Zece civili au fost ucisi in urma loviturilor aeriene efectuate in timpul noptii de catre aviatia Rusiei, aliata a regimului sirian, in apropierea unei brutarii si a unei clinici in regiunea Idlib, a relatat joi Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP, scrie Agerpres. Acest…

- Cel putin 18 civili au fost ucisi miercuri in Siria in raiduri aeriene ale regimului Bashar al-Assad impotriva provinciei Idlib, potrivit unui nou bilant al organizatiei neguvernamentale Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), in pofida unui armistitiu convenit saptamana trecuta intre Moscova…

- Cel putin 12 civili, printre care sase copii, au fost ucisi sambata in Siria in cursul unor raiduri aeriene intreprinse in provincia Idlib de regimul de la Damasc sau de aliatul sau rus, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, potrivit Agerpres.Un armistitiu…

