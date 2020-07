Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat joi ca o suma de circa 6 - 6,5 miliarde de euro va fi alocata din programul pentru cresterea rezilientei pentru mari investitii in infrastructura de irigatii, de desecare si drenaj, precum si in cea de prevenire a eroziunii solului.



"Am decis cu premierul sa avem o dezbatere mai ampla cu mediul asociativ, cu mediul patronal, sindicatele din agricultura si industrie alimentara in care sa detaliem acest Plan National de Investitii si Relansare Economica, care de fapt completeaza Planul National Strategic (PNS) 2021-2027,…