Orient Express staționează în Gara de Nord, până duminică la prânz Luxoasa, legendara, faimoasa, garnitura feroviara Venice Simplon Orient Express, perla feroviara a Europei, a revenit in Romania pentru a treia oara și a oprit in Gara de Nord. Doritorii il pot admira pana maine la ora 13.00, cand va pleca spre Paris. Celebrul Orient Express poate fi vazut weekendul acesta la București, spre deliciul tuturor celor care au drum la Gara de Nord. Luxoasa garnitura a intrat in țara astazi in jurul orei 13.00 pe la Giurgiu, sosind de la Istanbul și avand pe teritoriul Romaniei indicativul 15014. Este a treia oara in acest an cand Orient Expresul ajunge in Romania.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

