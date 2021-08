Orice ar fi, e bine… Nici nu a trecut bine „vechea pandemie“ ca mai multe voci, importante, am putea spune, vor sa ne țina in continuare in corzi. Nu de alta, dar de frica nu trebuie sa scapi așa, cu una cu doua… „Flacara“ ei trebuie intreținuta cu orice preț, oameni suntem! Așadar, miliardarul american Warren Buffett, cunoscut sub numele de „Oracolul din Omaha“, este sigur ca va veni o noua pandemie care ar putea fi mai grea decat cea a COVID-19… Și asta pentru ca, in ciuda lecțiilor pe care ni le-a lasat aceasta experiența, oamenii nu sunt pregatiti sa faca fata unei provocari similare, consemneaza presa internaționala.… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

