Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul britanic Richard Branson intentioneaza sa zboare in spatiu la bordul navei companiei Virgin Galactic, pe care a fondat-o, la 11 iulie, a declarat compania joi, relateaza AFP. Daca acest calendar va fi respectat, el l-ar depasi pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, care l-a anuntat…

- Miliardarul britanic Richard Branson intentioneaza sa zboare in spatiu la bordul navei companiei Virgin Galactic, pe care a fondat-o, la 11 iulie, a declarat compania joi, relateaza AFP preluat de agerpres. Daca acest calendar va fi respectat, el l-ar depasi pe fondatorul…

- Miliardarul britanic Richard Branson intentioneaza sa zboare in spatiu pe 11 iulie, la bordul navei companiei Virgin Galactic, pe care a fondat-o, a declarat compania joi, relateaza AFP, vitat de Agerpres. Daca acest calendar va fi respectat, el l-ar depasi pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, care l-a…

- ​Miliardarul britanic Richard Branson intentioneaza sa zboare în spatiu la bordul navei companiei Virgin Galactic, pe care a fondat-o, la 11 iulie, a declarat compania joi, potrivit AFP și Agerpres.Daca acest calendar va fi respectat, el l-ar depasi pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, care…

- Miliardarul britanic Richard Branson intentioneaza sa zboare in spatiu la bordul navei companiei Virgin Galactic, pe care a fondat-o, la 11 iulie, a declarat compania joi, relateaza AFP. Daca acest calendar va fi respectat, el l-ar depasi pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, care l-a anuntat ca va zbura…

- Anuntul de luni ca Jeff Bezos (Amazon) va calatori in spatiu cu primul echipaj al companiei Blue Origin scoate in evidenta obsesia pe care unii miliardari o au de a porni in cucerirea spatiului, o idee impartasita si de Elon Musk (Tesla) sau de Richard Branson (Virgin), relateaza EFE. Cel mai bogat…

- Calatoria este stabilita pentru 20 iulie, la doua saptamani dupa ce el va renunta la functia de CEO al Amazon. „De la varsta de 5 ani, am visat sa calatoresc in spatiu”, a scris antreprenorul, luni, pe Instagram. „Pe 20 iulie, voi face aceasta calatorie cu fratele meu. Cea mai mare aventura cu cel mai…

- Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala a SUA ales SpaceX pentru a trimite pe Luna urmatorii astronauți ai Americii, o premiera dupa 1972, a declarat NASA. Contractul de 2,9 miliarde de dolari este pentru prototipul navei spațiale Starship, care este testata la o facilitate a SpaceX din Texas.…