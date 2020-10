”Situatia magazinelor din retailul nealimentar continua sa fie una extrem de dificila in conditiile in care masurile de sprijin anuntate de autoritati intarzie sa apara sau exclud activitatile companiilor active in industrie”, anunta Organizatia Patronala a Retailerilor din Romania, RORETAIL. Guvernul a publicat recent OUG 174/2020, care modifica OUG 130/2020, privind granturile in valoare totala de aproape 1 miliard de euro, acordate IMM-urilor. ”RoRetail a transmis in nenumarate randuri catre ministerele de resort, Guvern si Parlament propunerile sale de activitati eligibile pentru acordarea…