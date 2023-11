Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la o crestere a numarului de boli respiratorii in China si a focarelor de pneumonie nediagnosticata la copii și a cerut populatiei sa „ia masuri” pentru a se proteja, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- "In saptamana 16.10.2023 - 22.10.2023 (S42/2023) au fost raportate 86.267 cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se cu 8,8% mai multe cazuri comparativ cu aceeasi saptamana a sezonului precedent (79.270) si cu 3,2% mai multe cazuri comparativ cu saptamana…

- Medicul Adrian Streinu Cercel a atras atenția asupra unui posibil nou val epidemic de COVID-19, subliniind in același timp importanța vaccinurilor pe baza de ARN mesager in prevenirea acestuia, in ciuda scepticismului exprimat de cetațeni. Specialistul a explicat ca acest nou risc reprezentat de venirea…

- Exporturile Germaniei au scazut in august mai mult decat s-a previzionat, arata datele publicate joi de Oficiul federal de statistica (Destatis), pe fondul reducerii cererii pe plan global, transmit DPA si Reuters.Exporturile au scazut cu 1,2% in august, dupa un declin de 1,9% in iulie, in timp ce…

- Potrivit eurodeputatului clujean, 46% din mierea testata nu indeplinește condițiile prevazute de directiva mierii. De asemenea, din China, 74% din mierea controlata nu este conforma cu standardele europene.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a solicitat Beijingului sa puna la dispozitia organizatiei sale mai multe informatii cu privire la originile COVID-19 si a anuntat ca OMS este gata sa trimita o a doua echipa pe teren in China pentru a aduna probe, conform unui material publicat…