Orezul - aliment esenţial pentru copil. Reţeta specială de orez cu lapte Orezul contine proteine, lipide si glucide, respctiv cea mai mare cantitate de amidon din randul tuturor cerealelor. Proteinele din orez sunt net superioare altor tipuri de proteine, pentru ca contin aminoacizi esentiali. Una dintre marile lui calitati este ca se digera extrem de usor. Acesta este si motivul pentru care pediatrii il recomanda copiilor inca de la inceputul diversificarii alimentatiei lor. Nu creeaza probleme digestive niciodata, dimpotriva, ajuta la functionarea buna a digestiei. Orezul contine potasiu, magneziu si fosfor – elemente vitale organismului uman. In fine,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

