- Am putea plati, in continuare, cu 50 de bani mai putin pentru un litru de benzina sau motorina. In sedinta de aseara, Coalitia de guvernare a decis sa prelungeasca cu 3 luni masura compensarii pretului la carburanti. Are toate explicatiile Alina Sorocean.

- Reglementari pt prețuri pe piata energiei in dezbatere la comisii din Senat Foto senat.ro Ordonanta de Urgenta a executivului care reglementeaza preturile pe piata energiei a intrat luni în dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat, prima camera parlamentara sesizata. Documentul…

- Fabricile de medicamente din Romania nu beneficiaza de schema de plafonare a prețului la electricitate introdusa de guvern, iar efectul deciziei va fi ca multe medicamente ieftine ar putea sa dispara de pe piața, a avertizat marți Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER),…

- Operatorii telecom critica noile prevederi din domeniul energiei: destabilizeaza și afecteaza grav planurile de investiții Serviciile telecom vor fi grav afectate de noile prevederi din domeniul Energiei, susține Asociația Operatorilor Mobili din Romania: „creeaza riscul unei perturbari majore, cu efect…

- Modificarile din domeniul Energiei aduse de Guvern prin Ordonanța de Urgența nr. 119/2022 produc un efect major destabilizator asupra serviciilor de telecomunicații și afecteaza grav planurile investiționale in domeniu, conform Asociației Operatorilor Mobili din Romania. Prin OUG menționata, promovata…

- Cu toții am vazut la televizor sau am citit pe internet știri despre incidente produse in trafic, unde șoferii și-au facut dreptate singuri folosind bate, cuțite sau chiar pistoale cu bile de cauciuc, ori despre incaierari in plina strada intre tabere rivale.Suntem siguri ca toata lumea a auzit de termenul…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER): “Problema aprovizionarii cu gaze catre Europa ar putea provoca consecințe negative fara precedent asupra furnizarii de medicamente catre serviciile sociale esențiale și poate periclita funcționarea sistemului de sanatate.

- Virgil Popescu a fost intrebat, joi, la Digi 24 despre rationalizarea consumului in conditiile in care in Germania se vorbeste despre nevoia reducerii temperaturii cu un grad in toate casele, iar intr-un document pe care il pregateste Comisia Europeana se spune ca temperaturile ideale pentru consum…