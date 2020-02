Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta privind organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen, adoptata de Guvern pe 5 februarie, a fost inregistrata vineri, la Senat, in calitate de prim for legislativ sesizat, potrivit site-ului institutiei. Ordonanta de Urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial dupa ce…

- Presedintele interimar al PSD a reactionat, pe Facebook, la ordonanta de urgenta pe alegerile anticipate care a fost publicata in Monitorul Oficial. "PNL a legiferat astazi TURISMUL ELECTORAL! O ordonanța nelegiuita, cu aviz NEGATIV de la Consiliul Legislativ, care va transforma Romania intr-un…

- Ordonanta prevede ca dreptul la vot va putea fi exercitat in orice sectie din Romania sau din strainatate, votul din diaspora se va desfasura tot pe durata a 3 zile, iar numarul parlamentarilor pentru diaspora va creste de la 6 la 12. Pe langa aceste prevederi, se injumatațește numarul semnaturilor…

- ​Ordonanta de urgenta privind alegerile anticipate a ajuns, vineri, la Senat si va fi discutata, luni, în Biroul Permanent al Senatului.Potrivit Constituției, ordonanta de urgenta intra în vigoare numai dupa depunerea sa spre dezbatere în procedura de urgenta la Camera competenta sa…

- Liberalii și-au stricat relațiile deja fragile cu UDMR dupa ce in seara dinaintea demiterii in Parlament, Guvernul Ludovic Orban a adoptat o ordonanța de urgența care a lovit in plin interesele formațiunii maghiare.Potrivit legii in vigoare, la alegerile parlamentare romanii pot vota doar…

- Guvernul a adoptat, marți seara, o ordonanța de urgența pentru organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen, care prevede, printre altele, posibilitatea votarii la orice secție, indiferent de domiciliu, dar și dublarea numarului de parlamentari in Diaspora. In nota de fundamentare a ordonantei…

- Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen, act normativ care prevede, printre altele, trei zile de vot in diaspora si posibilitatea de a vota la orice sectie de votare. "Ordonanta de urgenta pentru organizarea alegerilor parlamentare…

- UDMR susține organizarea alegerilor anticipate în 14 iunie, cu o saptamâna înaintea celor locale, au anunțat reprezentanții Uniunii, în cadrul CRU, care a avut loc sâmbata la Cluj-Napoca, relateaza Mediafax.Potrivit reprezentanților UDMR, alegerile anticipate sunt necesare…