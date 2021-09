Ordonanța anti plastic determină schimbări – ambalajele biodegradabile sunt varianta Conform ordonanței de urgența OG 6/2021, incepand cu 2 septembrie sunt interzise pe piața diverse produse ce conțin plastic. Printre altele și tacamurile din plastic sau paiele, farfuriile din plastic. O astfel de masura este necesara pentru ca poluarea cauzata de plastic este la cote alarmante. Sufocam efectiv natura. Insa directiva europeana nu lasa fara alternativa pe cei care au nevoie de astfel de produse. Pentru cei din Horeca, ambalajele biodegradabile așa cum sunt regasite și la Snick Ambalaje sunt alternativa. Acestea sunt realizate din trestie de zahar, din lemn, palmier, printre altele.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

