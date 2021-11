Ordinul președintelui american Joe Biden referitor la vaccinarea obligatorie angajaților, suspendat în instanță O curte de apel federala din SUA a invocat „probleme grave de ordin legal și constituțional” și a decis sa suspende, sambata, 6 noiembrie, ordinul prin care administrația Joe Biden cerea ca personalul din companiile americane cu cel puțin 100 de angajați sa fie vaccinat impotriva COVID-19 sau sa fie testat saptamanal, agenția Reuters, preluata de Digi24 . Decizia intervine dupa ce mai multe state conduse de republicani au contestat decretul federal, ce ar urma sa intre in vigoare la 4 ianuarie. Mai multe companii, grupuri de susținere, precum și statele Texas, Louisiana, Mississippi, Carolina… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

