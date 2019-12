Ordinul Arhitectilor: Urbanismul Bucurestiului a devenit astazi o colectie de situatii litigioase si ilegale

Stiri pe aceeasi tema

- O deflagratie s-a produs in aceasta dimineata, 23 decembrie, intr-un bloc de locuit din strada Florilor din Capitala. Explozia s-a produs intr-un apartament de la ultimul etaj al unui bloc cu cinci niveluri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, deflagratia a distrus fereastra…

- Ca urmare a dezbaterilor publice din ultimele zile, referitoare la propunerea de extindere a ansamblului Palas și de reconversie a zonei Sf. Andrei, dar și a consultarilor cu personalitați și specialiști ai orașului, arhitecți, istorici, urbaniști, consiliul de administrație al companiei IULIUS a analizat…

- O macara s-a rasturnat luni pe santierul Podului Ciurel din Capitala. Potrivit informatiilor disponibile la acest moment, incidentul nu s-a soldat cu victime.Primaria Capitalei nu are informatii despre incidentul de pe santier, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Echipele de salvare din Romania au ajuns in Albania pentru a ajuta autoritațile locale in misiunea lor de gasire a victimelor teribilului cutremur. Militarii romani au reușit sa recupereze de sub daramaturi doua persoane decedate, un cuplu, pe care salvatorii i-au gasit imbrațișați. Stare…

- Totodata, bursa de studiu a crescut de la 200 la 250 de lei, la fel ca si bursa de ajutor social. Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) saluta decizia luata de municipalitate. 'Asociatia Elevilor din Constanta saluta decizia primarului Decebal Fagadau de a mari fondul pentru burse si ne bucuram…

- Fostul premier Dacian Cioloș spune ca ISU a mințit Guvernul, deoarece nu a informat despre existența filmului aparut recent cu tragedia de la Colectiv, relateaza Digi24. De asemenea, Dacian Cioloș a afirmat ca daca ar fi vazut inregistrarea respectiva in anul 2015 l-ar fi dat afara pe Raed Arafat de…

- Fostul ministru al Sanatatii, Nicolae Banicioiu, nu s-a prezentat astazi la Parchetul General pentru a fi audiat in calitate de martor in Dosarul Colectiv, acesta invocand motive personale. In acest context, avocatul victimelor cere ca fostul demnitar sa fie adus cu mandat, potrivit Mediafax. Doru Viorel…

- Veaceslav Ionița a postat pe blocul sau o analiza a evoluției prețurilor la apartamente in anul acesta. El spune ca in 2019 efortul financiar pentru procurarea unui apartament s-a reduc cu 6 la suta fața de anul trecut, "efort financiar" fiind un indice care stabilește raportul dintre venitul cetațeanului…