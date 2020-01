Presedintele rus Vladimir Putin a indemnat la organizarea unui summit in 2020 al liderilor celor cinci tari cu statut de membru permanent in Consiliul de Securitate al ONU - Rusia, SUA, Franta, Marea Britanie si China - pentru a 'apara pacea' si 'civilizatia' in fata instabilitatii in lume, potrivit France Presse. 'Un summit al statelor care au facut cel mai mult pentru a-l invinge pe agresor (nazist) si au creat ordinea mondiala postbelica ar juca un rol important in cautarea de raspunsuri comune la provocarile si crizele contemporane', a declarat presedintele rus in cadrul…