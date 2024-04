Stiri pe aceeasi tema

- Strangerea relațiilor dintre China și Rusia se numara printre cele mai importante consecințe geopolitice ale razboiului pe care il duce Vladimir Putin in Ucraina, scrie pentru Foreign Affairs Alexandr Gabuev, directorul centrului Carnegie pentru Rusia și Eurasia din Berlin.

- Folosirea de catre Rusia a rachetelor nord-coreene in timpul ofensivei sale din Ucraina prezinta o oportunitate unica pentru Phenian de a-și evalua armamentul in scenarii reale de lupta și sa obțina astfel informații pentru a le spori eficacitatea, potrivit unui inalt oficial militar american.

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a plecat in India. El a cerut Guvernului indian sa revizuiasca relațiile cu Rusia și sa vada potențialul de extindere a relațiilor comerciale și tehnologice cu Ucraina, informeaza Financial Times. „Dupa razboi, Ucraina este probabil sa devina cel mai…

- Ceea ce a determinat administratia Biden sa ajunga la o evaluare atat de surprinzatoare nu a fost un singur indicator, ci o serie de evolutii, analize si - aspect crucial - noi informatii extrem de sensibile. Teama administratiei, a spus un oficial de rang inalt al administratiei, "nu a fost doar ipotetica…

- “Lecția de istorie” extinsa pe care Vladimir Putin a oferit-o in interviul sau cu Tucker Carlson, fostul prezentator de la Fox News, i-a determinat pe unii naționaliști chinezi sa ceara intoarcerea orașului-port Vladivostok, aflat in Orientul Indepartat rusesc scaldat de Pacific, scrie La Razon, conform…

- Rușii vor produce mașini Citroen la o fabrica Stellantis, parasita de proprietarii occidentali dupa declanșarea razboiului din Ucraina, a anunțat, in exclusivitate, Reuters. Rușii vor folosi echipamente de la un partener din China.Potrivit sursei menționate care citeaza persoane din domeniul auto…

- OpenAI, dezvoltatorul din spatele chatbot-ului de inteligența artificiala (AI) ChatGPT, a colaborat cu cel mai mare investitor al sau, Microsoft, pentru a preveni cinci atacuri cibernetice legate de diferiți actori rau intenționați, conform cointelegraph.com. OpenAI și Microsoft iși unesc forțele pentru…

- Uniunea Europeana intenționeaza, in premiera, sa sancționeze companii din China continentala, dar și din alte țari, inclusiv Turcia, India și Serbia, pentru ca au ajutat Rusia sa ocoleasca sancțiunile și sa cumpere marfuri cu destinație multipla, in contextul in care Ucraina intra in cel de-al treilea…