- Trupa rock Foreigner va concerta la Arenele Romane din Bucuresti anul viitor. Evenimentul va avea loc in luna mai. Biletele vor fi puse in vanzare vineri, pe iabilet.ro. In mai mult de patru decenii de activitate, Foreigner a lansat noua albume de studio, care au fost vandute in peste 80 de milioane…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis de la inceputul lunii iunie 68 de avertizari meteorologice de Cod rosu, fata de 51 in iunie 2019, fiind insa foarte aproape de cele 85 de avertizari emise pe parcursul lunii iunie 2020, a declarat, sambata, pentru Agerpres, directorul general al ANM,…

- Deputatul liberal Sergiu Bilcea se declara „șocat și indurerat” de faptul ca fostul lui socru, omul de afaceri Ioan Crișan, a murit sambata in ceea ce pare a fi un atentat cu bomba: Mercedesul pe care il conducea a sarit in aer, in momentul in care a incercat sa plece din parcarea unui supermarket Profi.…

- Concertul lui Celine Dion din Romania se amana pentru a doua oara. Evenimentul de la București va avea loc in 2023. Celine Dion a anunțat, joi, ca turneul „Courage World Tour” a fost amanat din nou din cauza pandemiei. Seria de concerte va avea loc in 2023. Spectacolul din Romania se va desfașura in…

- La primele ore ale acestei zile, sediul central al DNA din București au fost luat cu asalt de o mulțime de angajați ai Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, dar și de la Agenția Naționala pentru Protecția Mediului. Potrivit informațiilor noastre peste 30 de angajați de la cele doua instituții…

- Locația Dristor Kebab zona Tineretului (bulevardul Dimitrie Cantemir) a luat foc in noapte de marti spre miercuri. In urma incendiului doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au inhalat fum. Una dintre victime a fost transportata la spital. Locatarii unui bloc din apropriere au fost…

- Ambasadorul Rusiei a spus referitor la expulzarea diplomatului rus de la București ca „decizia este una neprietenoasa”. De asemenea, ambasadorul a mai spus ca Moscova iși rezerva dreptul de „a lua masuri relevante ca raspuns”. „Aceasta decizie este fara indoiala una neprietenoasa și nu duce la imbunatațirea…

- Accident grav in București. Patru oameni au fost raniți și transportați de urgența la spital in urma unui accident care s-a produs in intersecția strazilor Nițu Vasile și Alexandru Obregia. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, unul dintre acestea a intrat intr-un stalp…