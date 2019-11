Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va gasi cea mai buna solutie pentru a genera abrogarea prevederilor referitoare la recursul compensatoriu, a declarat joi prim-ministrul Ludovic Orban. "Am vazut anumite preluari in presa legate de declaratiile colegului nostru (ministrul Justitiei - n.r.) si as vrea sa spulber orice fel de…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a reunit in sedinta miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a reuniunii figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale. In sedinta CSAT…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a scos, parca din joben, numele lui Victor Costache pentru Ministerul Sanatații. In ciuda faptului ca mai mulți liberali iși doreau acest minister, Orban a mers pe mana lui Costache, cel asupra caruia planeaza o acuzație de omor din culpa.Citește și: Eugen…

- Viorica Dancila renunța la majorarea salariului minim pe economie anunțat dupa ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzura. Premierul a declarat luni ca a pregatit proiectul astfel încât noul guvern sa-l poata adopta. „Am pregatit mai multe proiecte pe care viitorul Guvern…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, spune ca executivul va majora in mod ”categoric” valoarea salariului minim, prin Hotarare de Guvern, aceasta catalogand drept un gest ”incalificabil” si ”socant” gestul lui Ludovic Orban de a soma Guvernul demis sa nu faca acest lucru.

- Premierul desemnat Ludovic Orban a reușit sa finalizeze lista guvernului, dar surse din PNL ne-au explicat ca nu toți miniștrii au fost opțiunile lui Orban. Liderul PNL a mers la Cotroceni, iar dupa discuțiile cu președintele Klaus Iohannis a fost nevoit ”sa inghita și broaște”, dupa cum spunea fostul…

- Premierul demis Viorica Dancila ar putea rezolva criza medicilor rezidenti in doar doua zile, prin adoptarea unei hotarari de guvern si apoi a unei decizii pentru delegarea atributiilor ministrului Educatiei unui secretar de stat, existand un precedent in acest sens, spune deputatul PNL Catalin Predoiu,…