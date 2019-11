Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat dupa ce RADET a anunțat ca intra oficial in faliment ca l-a trimis de urgența pe ministrul Economiei pentru a vedea care este situația astfel incat bucureștenii sa nu ramana fara caldura și apa calda.Citește și: OFICIAL - RADET intra in FALIMENT. Decizia…

- Trei urși au fost vazuți pe strazi, duminica seara, in județul Mureș, doua dintre animale fiind semnalate in orașul Sovata, iar al treilea in localitatea Stanceni, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Mureș, duminica seara a fost semnalata prezența a doi urși pe strada Lupului, din orașul Sovata.…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca, in prezent, nu sunt bani suficienți pentru a incheia anul nici pentru salarii, nici pentru programele de sanatate Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, intr-o conferința de presa ca se va face o evaluare a necesitaților, la rectificare, intrucat banii nu sunt suficienți…

- Premierul Ludovic Orban participa, astazi, la preluarea mandatelor la Ministerul Sanatații și la Ministerul Educației. Este a treia zi de preluare a mandatelor. Prima ședința oficiala de guvern, la care a participat și președintele Klaus Iohannis a avut loc miercuri. Șeful Guvernului a anunțat, joi,…

- Premierul Ludovic Orban susține ca nu sunt bani suficienți pana la sfarșitul anului pentru programele de sanatate și nici pentru salarii. Ministrul Sanatații precizeaza ca este necesara suma de 4 miliarde lei. „Rezultatul la rectificare va fi o evaluare a necesitatilor care vor fi identificate de domnul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca nu sunt bani suficienti pentru a incheia anul nici in ceea ce priveste programele de sanatate si nici in ceea ce priveste bugetul CNAS, informeaza Agerpres. "Rezultatul la rectificare va fi o evaluare a necesitatilor care vor fi identificate de domnul ministru…

- Un tractor care se deplasa haotic a atras atenția mai multor participanți la trafic. Unitatea de trasport se deplasa cu o roata defecta care era pe cale sa cada. Totul s-a intamplat ieri, pe o strada din localitatea Congaz, Unitatea Teritoriala Administrativa Gagauzia.

- Arheologul Sorin Cocis din cadrul Institutului de Arheologie si Istoria Arte Cluj a declarat ca descoperirea a fost facuta în cadrul unor lucrari de reabilitare care se fac pe Regele Ferdinand din Cluj. „Este vorba despre un monument de categoria I. Am descoperit, alaturi de alti…