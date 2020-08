Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca se fac in continuare analize cu privire la modalitatea in care se vor desfasura cursurile in noul an scolar. "Scoala va incepe in conditiile pe care ni le va permite evolutia epidemiei. Exista un grup de lucru interministerial coordonat de vicepremierul Raluca…

- Elevii solicita Guvernului sa anunte in ce modalitate va incepe noul an scolar, precizand ca scenariile avansate pana in prezent de Executiv nu au prea multe detalii. In replica, premierul Ludovic Orban a anuntat ca scoala va incepe in conditiile pe care le va permite evolutia pandemia, precizand ca…

- „Școala va incepe in condițiile pe care ni le va permite evoluția epidemiei. Exista un grup de lucru interministerial coordonat de Raluca Turcan, care face analize extrem de serioase, evaluarea infrastructurii, a cadrelor didactice, distribuția posibila a elevilor in clase, studiaza inclusiv sistemul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la sediul PNL, ca inca se fac analize in ceea ce privește desfașurarea cursurilor in noul an școlar. Pe de alta parte, șeful Executivului a subliniat ca Guvernul...

- Premierul Ludovic Orban a declarat, ca reacție la protestele elevilor, ca școala va incepe, dar ca nu poate da un raspuns concret despre cum se va intampla asta, intrucat este inca in desfașurare o analiza, care ține cont de evoluția epidemiologica. „Școala va incepe in condițiile pe care ni le va permite…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca inca se fac analize cu privire la modalitatea in care se vor desfasura cursurile in noul an scolar, subliniind ca Guvernul pregateste deschiderea scolilor "pentru orice scenariu", infmreaza Agerpres.Citește și: Vrancea: terasele…

- Intrebat daca scoala va incepe, in conditiile cresterii numarului de infectii cu noul coronavirus, Ludovic Orban a afirmat ca grupul intermisterial coordonat de vicepremierul Raluca Turcan analizeaza scenariile prevazute pentru deschiderea scolii. "Sunt mai multe scenarii in functie de evolutia…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca liberalii au fost dispuși la negocieri cu cei de la USR-PLUS, dar arata ca exista o limita a ceea ce poate fi negociat politic. Orban arata ca gesturi precum cel facut de catre Dan Barna, care dupa ce a ieșit de la negocieri a atacat Guvernul, nu fac decat…