Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a avut marti o videoconferinta cu sefii de misiuni diplomatice ai statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizata de Presedintia germana a Consiliului Uniunii Europene. Seful Executivului a subliniat importanta Planului european de relansare economica si a aratat ca…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, proiecte comune intre Primaria Capitalei si Guvern in toate domeniile importante de activitate ale municipalitatii - mediu, mobilitate urbana, sanatate, energie termica. Seful Executivului a fost prezent la semnarea contractului de finantare pentru reabilitarea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, referitor la problema la nivelul spitalelor din Bucuresti la sectiile de terapie intensiva, ca au fost luate niste decizii in acest sens si a fost crescuta capacitatea la ATI. Seful Executivului a adaugat ca Spitalul Colentina redevine unitate medicala suport COVID…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca sistemul medical a atins capacitatea de 75% in ceea ce priveste tratarea pacientilor cu COVID-19, scrie News.ro Șeful Executivului spune ca sunt destule resurse pentru tratarea unui numar mai mare de bolnavi. Prmierul spune ca principala problema nu este lipsa paturilor…

- Premierul Ludovic Orban a facut o vizita la DSP București pentru a vedea cum lucreaza angajații din instituție, iar la ieșire a facut mai multe declarații. Șeful Executivului chiar a vorbit cu cei care au sunat in acele momente la DSP, iar unul dintre bucureșteni i-a spus ca ar putea sa aiba o cariera…

- AN SCOLAR 2020-2021. Calin Popescu Tariceanu considera ca Ludovic Orban este depașit de situație, in ceea ce privește redeschiderea școlilor, astfel ca riscul apariției unor noi focare de infecție este major. Premierul insista in a trimite copiii la școala, numai ca "insecuritatea" ramane la ordinea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca liberalii vor discuta cu toți parlamentarii pe tema moțiunii de cenzura pentru a-și prezenta punctul de vedere. Șeful Executivului a menționat, de asemenea, ca,...

- Premierul Ludovic Orban a declarat, intrebat daca i se pare normal ca metroul din Drumul Taberei sa fie inagurat chiar in luna septembrie, cand sunt alegerile locale, ca i se pare normal „ca metroul sa fie pus in functiune, atunci cand poate fi pus in functiune”. Seful Executivului a mai spus ca…