Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca social-democratii "ii mint pe romani" ca doresc eliminarea pensiilor speciale, aratand ca in cazul in care va exista o sesiune extraordinara a Parlamentului, va solicita introducerea pe ordinea de zi a plenului a proiectului PNL privind desfiintarea acestor pensii. "Inventatorii pensiilor speciale sunt acesti demagogi pesedisti, care probabil cand s-au uitat in sondaje si au vazut ca aproape 90% din populatia Romaniei este impotriva pensiei speciale si dupa ce ei au fost inventatorii si promotorii pensiilor speciale, acum ii mint iar pe romani ca…