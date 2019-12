Orban prelungește suspansul: Planurile PNL legate de alegerea primarilor Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, ca PNL are un proiect de lege privind alegerea primarilor in doua tururi. Șeful Executivului a refuzat, insa, sa raspunda daca Guvernul iși va asuma raspunderea pe acest proiect, in cazul in care nu va trece de Parlament, potrivit Mediafax. „PNL are un proiect de lege depus la Parlament care se afla in dezbaterea Camerei Deputaților, prin care primarii urmeaza sa fie aleși cu jumatate plus unul din votul cetațenilor, adica ceea ce se numește alegerea in doua tururi. Noi susținem acest proiect și vom incerca sa obținem o susținere din partea partenerilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

