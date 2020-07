Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca planul de relansare economica va schimba strategia de dezvoltare a Romaniei si le-a cerut ministrilor ca pana la finalul saptamanii sa finalizeze toate actele normative necesare, pentru ca in maxim o luna planul sa fie pus in practica.

- Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), publicat miercuri de Guvern, prevede ca pentru perioada 2021-2027 se aloca un buget de circa 8 miliarde de lei pentru extinderea retelelor de apa si canalizare pentru finantarea a 750 de proiecte, dintre care 600 in mediul rural si 150…

- Premierul Ludovic Orban spune ca Planul de relansare economica este unul "ambitios" si a cerut ministrilor sa elaboreze in regim de urgenta proiectele de lege pentru aplicarea acestor masuri "ambitioase". "Planul este cu bun de tipar, de ieri, ati facut un lucru extrem de benefic si util. Acest plan…

- Planul National de Investitii si Relansare Economica, care va fi prezentat miercuri seara de Guvern, are si o componenta referitoare la infrastructura pentru educatie. Pentru perioada 2021 - 2027 se au in vedere investitii in unitati scolare, dupa cum urmeaza: * 2.488 de unitati scolare vor fi incluse…

- Planul National de Investitii si Relansare Economica, ce va fi prezentat miercuri seara de Guvern, are si o componenta referitoare la infrastructura de sanatate. In perioada 2021 - 2027 este prevazuta construirea primelor trei spitale regionale, cu o valoare totala de 1,64 miliarde de…

- Peste 407 kilometri de autostrazi si drumuri expres, in valoare de 4,3 miliarde de euro, ar urma sa fie finalizate in urmatorii ani in Romania, in timp ce, pentru conectarea cu autostrazi a provinciilor istorice ale Romaniei si cu retelele de transport pan-europene, vor fi demarate lucrari la aproximativ…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca mare parte din Planul National de Investitii si Relansare Economica, elaborat de Guvern, copiaza programul de guvernare al social-democratilor. "Este evident ca este copiat programul (Planul National de Investitii si…

- Guvernul prezinta miercuri Planul National de Investitii si Relansare Economica, intitulat „Recladim Romania”, intr-un eveniment la care vor fi prezenti presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si membrii Cabinetului. „Criza sanitara si economica provocata de pandemia globala cu COVID-19…