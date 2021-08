Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal a declarat, sambata, la Bistrița-Nasaud, ca pentru noul mandat in fruntea formațiunii politice și-a stabilit ca obiectiv castigarea alegerilor prezidențiale din 2024. „Cred ca niciun candidat la functia de presedinte al Partidului National Liberal nu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat ”încalcari grosolane ale democrației interne” la alegerile din cadrul filialei Timișoara și a amenințat cu sancțiuni și anularea rezultatelor.Reacția liderului liberal vine în condițiile în care și a doua conferința de alegeri…

- UPDATE Documentul a carui existenta este negata de premier a fost creat de Mioara Costin, consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Premierul Florin Cițu, aflat in cursa pentru șefia PNL, nu-și asuma documentul aparut in spațiul public și care conține o strategie de comunicare in competiția…

- Premierul Florin Cițu, aflat in cursa pentru șefia PNL, nu-și asuma documentul aparut in spațiul public și care conține o strategie de comunicare in competiția cu Ludovic Orban, insistand, intr-o discuție cu presa, asupa dovezilor care ar asigura autenticitatea acestuia. „Cine a lansat documentul trebuie…

- „Guvernul este emanatia Partidului National Liberal si nu Partidul National Liberal este emanatia Guvernului. Guvernul trebuie sa asculte de forurile statutare ale PNL si nu Guvernul este acela care trebuie sa dea dispozitii PNL si forurilor statutare ale PNL, asta e logica.Un coleg mai tanar a spus…

- ​Adversari în lupta pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cîțu s-au întâlnit vineri, fața în fața, la Satu Mare la alegerile organizației județene. Cei doi liberali și-au aruncat replici acide în timpul discursurilor de susținere a candidatului la președinția…

- Ludovic Orban nu are incredere in abilitație lui Florin Cițu in cursa pentru șefia PNL. Actualul lider de partid susține ca Florin Cițu, cel care iși dorește acum sa il inlocuiasca in funcția de șef al Partidului Național Liberal, ”trebuie mai intai sa se convinga pe sine ca sa-i poata sa-i convinga…

- Se agita spiritele in tabara liberalilor, pe masura ce se apropie data alegerilor. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a afirmat luni ca nu l-a „parasit” pe presedintele liberalilor, Ludovic Orban, la negocierile pentru formarea coalitiei si a Guvernului, asa cum a sustinut acesta, si a subliniat…