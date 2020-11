Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Suceava, ca obiectivul Guvernului este reducerea numarului de infectari zilnice cu SARS-CoV-2, ca reactie la recomandarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind redeschiderea scolilor in pandemie. "Deocamdata obiectivul nostru este sa reducem…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a pledat joi pentru necesitatea de a mentine deschise scolile in perioada pandemiei de coronavirus si este de parere ca se poate evita carantina daca sunt sporite masurile de protectie, relateaza EFE, conform Agerpres."Trebuie sa asiguram educatia pentru copiii nostri",…

- Biroul regional european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca evoluția pandemiei de coronavirus a devenit ingrijoratoare, coronavirusul devenind astfel a cincea cauza de deces. „Numarul de cazuri zilnice creste, spitalizarile, de asemenea. COVID-19 este de acum cea de-a cincea cauza…

- Dr. Alexandru Rafila afirma ca regulile de distantare fizica sunt greu de respectat in mediul scolar. De aceea, in intreaga Uniune Europeana, redeschiderea scolilor a dus la cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, noteaza News.ro. ”E normal sa fie asa, copiii sunt mai…

- Ritmul transmiterii coronavirusului in Europa este „alarmant”, considera Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), exprimand ingrijorare si in legatura cu reducerea perioadei de carantina in unele tari, potrivit cotidianului Le Figaro. „Cifrele din septembrie trebuie sa fie alarmante pentru toata lumea…