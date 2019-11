Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, crede ca romanii s-au lamurit cine este Partidul Social Democrat si ca aceasta formatiune politica nu este in stare decat sa foloseasca puterea in interes propriu si sa blocheze dezvoltarea Romaniei.

- Conducerea PNL asteapta exit poll-urile la sediul din Modrogan. Tot aici a ajuns inainte de ora 20.30 si presedintele Klaus Iohannis pentru a sarbatori castigarea unui nou mandat la Cotroceni. Iohannis a fost intampinat de premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, si de Rares Bogdan, prim vicepresedintele…

- Președintele in funcție, Klaus Iohannis, candidat pentru al doilea mandat de șef al statului a mers la urne la ora 9, cu aproximativ o ora mai tarziu decat principala sa contracandidata, social - democrata Viorica Dancila. Klaus Iohannis a fost insoțit la vot de intreaga sa echipa de campanie, printre…

- Klaus Iohannis a anunțat ca va organiza o dezbatere, fara Viorica Dancila, marți, 19 noiembrie. ”Despre dezbatere! De ce nu accept o dezbatere cu candidata PSD -ului? Doamna Vasilica Viorica Dancila a fost prim-ministru, dat jos prin moțiune de cenzura. A fost parte activa a tuturor marlaniilor PSD…

- Klaus Iohannis a ajuns duminica seara la sediul PNL, insotit de premierul Ludovic Orban si vice-presedintele PNL Rares Bogdan. Candidatul sustinut de liberali a asteptat incheierea votului din primul tur al alegerilor prezidentiale alaturi de liderii PNL. Potrivit tuturor exit poll-urilor realizate…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, supervizeaza in mod direct organizarea alegerilor prezidențiale. Liderul PNL a declarat ca este in legatura directa cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, iar pana acum nu au fost semnalate probleme majore.Citește și: Rareș Bogdan INFIRMA zvonurile:…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern, ca social-democratii nu vor vota in Parlament cabinetul propus.„Partidele care au votat moțiunea de cenzura au toata raspunderea privind formarea…

- Deputatul PSD de Dambovita Corneliu Stefan a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, in opinia sa, o motiune de cenzura nu are sanse sa treaca prin Parlament, iar partidele din Opozitie "nu sunt in stare sa vina cu un program de guvernare". "Imi este greu sa inteleg cum Victor Ponta…