Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban afirma ca isi doreste un mandat de patru ani in fruntea Guvernului pentru a putea sa finalizeze obiective de investitii mari in infrastructura. „Cine taie panglica nu este intotdeauna cel care are meritul pentru realizarea unei lucrari”, declara premierul.

- Șeful Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Capitalei a fost destituit din funcție „de urgența”, dupa ce DNA i-a anunțat oficial pe șefi ca este inculpat intr-un dosar de corupție.Reprezentanții Poliției Capitalei au anunțat, sambata, ca șeful Serviciului…

- Israelul a pus capat crizei politice in care a intrat acum un an și jumatate. Benjamin Netanyahu și generalul Benny Ganz au ajuns la o soluție de compromis, acceptata de toata clasa politica din Israel.

- Ludovic Orban a declarat ca reușita planului de recladire economica sta in parteneriatul cu sistemul financiar-bancar. Premierul a menționat și cateva din temele propuse spre discuție reprezentanților ARB, adaugand ca planul guvernamental de relansare va cuprinde o "serie larga" de masuri. In același…

- Adrian Miuțescu: Romania are nevoie de autostrazi și acum este momentul marilor investiții. Anul 2020 va fi anul Autostrazii Sibiu-Pitești și acest lucru se vede atat din evoluția rapida a lucrarilor pe Tronsonul 1 Sibiu-Boița, cat și din implicarea Guvernului liberal in semnarea Contractelor de execuție…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu, cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor Florin Citu situatia economica in contextul epidemiei de coronavirus. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea vineri, 8 mai a.c., ora 12:00, la Palatul…

- Ludovic Orban a susținut, luni seara, o conferința de presa la Palatul Victoria. Premierul Romaniei a prezentat Raportul privind activitatea Guvernului in batalia cu pandemia de coronavirus și a scos in evidența faptul ca țara noastra nu era pregatita sa se confrunte cu un astfel de virus.

- Marcel Ciolacu a spus la B1 Tv ca demisia lui Victor Costache din functia de ministru al Sanatatii poate fi considerata "iresponsabila" in mijlocul crizei."Se vede ca a fost o demisie nepregatita. Nu te joci cu demisia in astfel de cazuri. Trebuia decis un inlocuitor rapid, au gasit in…