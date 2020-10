Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban admite ca sunt probleme la programele PNDL 1 și PNDL 2, iar in perioada urmatoare se va emite un act normativ pentru a suplimenta fondurile. De asemenea, pentru PNDL 1 se va prelungi cu un an termenul de finalizare al proiectelor, asta pentru ca sunt foarte multe probleme…

- Marile proiecte de infrastructura ale Clujului, de peste 3 miliarde de lei, vor fi finantate prin Planul National de Recuperare si Rezilienta, care va beneficia de aproape 80 de miliarde de euro in urmatorii ani. Promisiunea apartine mi

- Orban spune ca Romania a atras 2,7 mld. euro din fonduri europene in zece luni, precizand ca vor putea fi accesate fonduri "uriase" pentru irigatii Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat joi ca in cele zece luni de cand PNL se afa la guvernare au fost absorbite aproape 2,7 miliarde de euro…

- Ludovic Orban va conduce, luni, chiar in ziua in care i se decide viitorul, in Parlament, unde se va dezbate moțiunea de cenzura, ședința de Guvern, care ar putea fi ultima, daca și a doua moțiune va avea soarta celei dintai, cea din februarie, și va trece.Ordonante de urgenta privind elaborarea…

- Guvernul a luat decizia ca spitalul care urmeaza sa fie construit la Brasov sa fie inclus pe lista obiectivelor pentru care se va cere Comisiei Europene finantarea prin Facilitatea pentru Rezilienta si Recuperare, a declarat joi prim-ministrul Ludovic Orban. "Pot sa va spun despre proiectul Spitalului…

- „Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in baza programului nostru de relansare economica si investitii, va avea proiecte extrem de mari. Noi ne-am angajat sa construim aproape 3.000 de kilometri de autostrazi, drumuri expres, investitii importante", a declarat sambata Ludovic…

- „Dintre cele 5 proiecte contractate, doua au ca obiectiv imbunatatirea monitorizarii in comun a mediului si promovarea imbunatatirii calitatii mediului, pe de-o parte prin contributia la intreruperea surselor de poluare nepunctuale si deversarii deseurilor inainte de a ajunge in paraie si rauri si diminuarea…