"Parca suntem un mercato, a crescut febra. Am ramas cu un gust amar sa vad ca parlamentari ai lui Basescu parca fac tot ce pot sa salveze Guvernul Dragnea-Dancila, dar nu ne descurajeaza si noi vom continua. Am inceput inca de saptamana trecuta discutii formale si informale. Aceste discutii vor continua si in aceasta saptamana", a spus Orban, care i-a transmis lui Valeriu Steriu, in contextul plecarii de la PMP la PSD, ''sa-i fie rusine''.

Presedintele PNL a aratat ca discutiile privind sustinerea motiunii de cenzura au demarat si vor continua.

"Am mandatat nu numai echipa de…