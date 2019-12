Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca este "mai bine mai tarziu decat niciodata" ca au fost pronuntate condamnarile in dosarul "Colectiv". El a fost intrebat daca este parere ca au venit prea tarziu condamnarile in prima instanta in cazul "Colectiv". …

- Tribunalul Bucuresti a pronuntat astazi primele sentinte in dosarul Colectiv, in care sunt judecati 13 inculpați. Printre ei, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, care a primit opt ani și jumatate ani de inchisoare. Decizia nu este definitiva și poate fi contestata.Judecatorii l-au…

- Un procuror de la Parchetul General a solicitat, miercuri, la Tribunalul Bucuresti, condamnarea celor trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - la cate 12 ani si 10 luni inchisoare in dosarul privind tragedia in urma careia au decedat 64 de persoane,…

