Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban spune ca nu avea informatii referitoare la diplomele false ale fostului presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Laurentiu Baranga. Declarația vine dupa ce la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor au fost facute percheziții. Anchetatorii…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat sambata ca nu avea informatii referitoare la diplomele false ale fostului presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si ca au fost aplicate toate procedurile de evaluare a candidaturii.

- Ludovic Orban a declarat sambata ca nu avea informatii referitoare la diplomele false ale fostului presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si ca au fost aplicate toate procedurile de evaluare a candidaturii. „Ieri am avut demisia pe masa. Am solicitat Ministerului…

- Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, solicita demisia premierului Ludovic Orban dupa ce l-a numit in funcție pe șeful Oficiului de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, un om care intre timp a fost dovedit ca și-a falsificat actele de studii.Citește și: Capii de lista…

- Laurentiu Baranga si-a prezentat joi, 8 octombrie, demisia din functia de presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Conform sursei citate, demisia a fost inaintata la Ministerul Finantelor Publice. …

- Laurențiu Baranga și-a prezentat demisia din funcția de președinte al Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor in data de joi, 8 octombrie 2020, scrie hotnews. Demisia a fost inaintata la Ministerul Finanțelor Publice, au transmis sambata oficialii instituției. Reamintim ca anchetatorii…

- Laurentiu Baranga a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pentru un mandat de patru ani, printr-o hotarare de guvern publicata, vineri, in Monitorul Oficial. In cuprinsul hotararii de guvern se constata si…

- Laurentiu Baranga a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pentru un mandat de patru ani, printr-o hotarare de guvern publicata, vineri, in Monitorul Oficial.In cuprinsul hotararii de guvern se constata…