- Traian Berbeceanu a fost angajat marti ca functionar public la grupul deputatilor PNL, au declarat surse politice, pentru News.ro. Premierul Ludovic Orban ia in calcul schimbarea lui Gheorghe Cojanu cu Berbeceanu in functia de prefect al Capitalei, numire care poate fi facuta prin hotarare de Guvern.…

- Cursurile fața in fața in Capitala vor fi suspendate cel mai probabil de marți, spune ministrul Educatiei Monica Anisie. Intrebata, duminica, la Digi24, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat o rata a infectarilor cu noul coronavirus, in ultimele 14 zile, in Bucuresti, de 3,02, ce urmeaza,…

- "Scenariul roșu nu se poate aplica, atata vreme cat rata de infectare se raporteaza la o cifra a populației de acum 10 ani, care nu mai este de actualitate. Prefectul este in concediu, nu putem noi convoca Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența. Politicienii prefera sa se imbolnaveasca…

- Numarul mare de infectari cu coronavirus nu pare sa ii sperie pe bucuresteni. Sute de persoane s-au distrat, joi seara, in centrul vechi. Pe langa faptul ca nimeni nu a mai respectat distantarea sociala, foarte putine persoane au purtat masca de protectie. Reamintim ca Bucurestiul…

- "Astazi au fost inaintate de catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti alte 18 dosare, dintre care 15 pentru trecere in scenariul rosu si 3 pentru revenire la scenariul galben", a precizat Roxana Cercel. Potrivit…

- INSP a anunțat astazi o rata de infectare in București, calculata pana pe 11 octombrie, care depașește 3 la mia de locuitori și care ridica posibilitatea instaurarii scenariului roșu, așa cum prevede legea in astfel de situații. Numarul a ridicat semne de intrebare, avand in vedere ca era semnificativ…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat impunerea unor restrictii privind orarul pentru toate tipurile de evenimente care sunt organizate la terase, anunța News.roDecizia urmeaza sa fie luata sambata, la videoconferinta membrilor Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. „Decizia de introducere a unor…