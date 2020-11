Orban: „Carantinarea localităților dă rezultate”. Ce spune premierul despre o posibilă carantină la Cluj?

Premierul considera însa în Bucuresti nu este nevoie de impunerea acestei masuri pentru oprirea cresterii. De asemenea, el a spus ca datele de la Cluj si Timisoara arata ca în aceste zone este &"un platou si nu a existat o crestere semnificativa&" a cazurilor, fiind posibil ca masurile luate pe plan local si national sa dea rezultate, fara sa fie nevoie de carantina.

&"Avem la dispozitie instrumente precum carantinarea si ati vazut ca am luat decizia de carantinare peste tot unde am considerat… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

