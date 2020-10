Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca au fost probleme in Bucuresti cu locurile la terapie intensiva si unii pacienti au fost mutati in alte spitale, dar ca s-au luat masuri de crestere constanta a capacitatii de tratare. "Am un raport care arata, pe de o parte, cresterea capacitatii de tratare…

- Declaratii ale premierului Ludovic Orban la Timisoara Foto: gov.ro Autoritațile cauta soluții pentru suplimentarea numarului de paturi din spitale în contextul creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Premierul Ludovic Orban a declarat astazi la Timișoara ca se…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la Timișoara, ca Guvernul are un plan de creștere a capacitații de tratare a pacienților cu COVID-19, atat in secțiile obișnuite, cat și in cele de terapie intensiva.„Avem un plan de creștere a capacitații de tratare atat in secțiile obișnuite,…

- "Problema este ca noi, in București, avem cateva sute de cazuri, de aici, cam 5% din ele este posibil ca in urmatoarele 10 zile sa aiba nevoie de terapie intensiva. Cam 20% – 30% este posibil sa aiba nevoie de macar de oxigen și terapie intermediara. Locurile de terapie intensiva sunt diferite de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca obiectivul prioritar este cresterea capacitatii de tratare a pacientilor cu COVID-19 in sectiile de terapie intensiva, iar ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a prezentat situatia paturilor din aceste sectii, mentionand ca in…

- Sunt peste 460 de pacienți COVID in secțiile de terapie intensiva. Iar medicii se așteapta ca numarul lor sa creasca, pe masura ce se vor inregistra tot mai multe infectari cu noul coronavirus. Situația din spitale risca sa devina critica. „Pacient in Romania” va arata ce se intampla in secțiile ATI…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, s-a aratat ingrijorat de numarul mare de noi cazuri de infectari cu coronavirus care vor pune presiune pe secțiile de terapie intensiva.Conform lui Alexandru Rafila in aceste condiții de creștere constanta a numarului de cazuri noi se…