Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, care a avut luni o interventie in sistem de videoconferinta in cadrul dezbaterii „Smart cities days”, a declarat ca isi doreste eliminarea hartiilor din procedurile de adoptare a actelor normative. In timpul dezbaterii online, Marius Bostan, fost ministru al Comunicatiilor,…

- Premierul Ludovic Orban, care a avut luni o interventie in sistem de videoconferinta in cadrul dezbaterii „Smart cities days”, a declarat ca isi doreste eliminarea hartiilor din procedurile de adoptare a actelor normative.

- Revoluție totala in Guvernul Romaniei, Premierul Ludovic Orban, care a avut luni o interventie in sistem de videoconferinta in cadrul dezbaterii "Smart cities days", a declarat ca isi doreste eliminarea hartiilor din procedurile de adoptare a actelor normative, conform Agerpres. Citește și: Date…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti prelungirea starii de alerta, au precizat surse guvernamentale, potrivit Agerpres. Inainte de sedinta de guvern, premierul Ludovic Orban va coordona sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, care va gestiona situatia in timpul starii de alerta.…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti prelungirea starii de alerta, au precizat surse guvernamentale pentru AGERPRES. Anterior deciziei, va avea loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, potrivit programului premierului anuntat de Biroul de presa al Guvernului. Premierul…

- Premierul Ludovic Orban se intalneste, marti, la ora 17,00, la Palatul Victoria, cu parlamentarii PNL. Anuntul a fost facut de Guvernul Romaniei. Sedinta are loc dupa scandalul provocat de aparitia in spatiul public a unei fotografii in care premierul Ludovic Orban petrece, alaturi de mai multi ministri,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca a convocat pentru luni dimineața o ședința a Guvernului pentru instituirea starii de alerta. Acesta a precizat ca terasele nu vor fi deschise incepand de...

- LEGEA PENSIILOR 2020. "Aștept evaluarea pe care ministrul Finanțelor o va face asupra incasarilor la Buget. Daca situația este corespunzatoare cu ceea ce dorim sa fie, nu am niciun motiv sa ingrijorez pensionarii si sa promovez un alt discurs. (...) In loc sa fac declarații publice, mi-am concentrat…