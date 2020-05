Premierul Ludovic Orban a declarat ca a cerut, luni, institutiilor statului cu drept de control sa fie "extrem de prezente in teren" si sa vegheze la respectarea masurilor impuse prin starea de alerta.



"Am avut chiar astazi o intalnire cu toate institutiile statului care sunt implicate in aplicarea reglementarilor si in sanctionarea incalcarii reglementarilor, am solicitat Inspectiei de Stat pentru Controlul Traficului Rutier si tuturor celorlalte entitati, Inspectia de Munca, ANSVSA si toate Directiile de Sanatate Publica sa fie extrem de prezente in teren, sa urmareasca respectarea…