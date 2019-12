Stiri pe aceeasi tema

- ​ Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va alege varianta asumarii raspunderii pe Legea bugetului de stat, în cazul în care Executivul va constata ca exista un pericol de a tergiversa dezbaterea și adoptarea. Premierul a mai spus ca Legea bugetului trebuie adoptata pâna la finalul anului,…

- Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va alege varianta asumarii raspunderii Guvernului pe Legea bugetului de stat, in cazul in care Executivul ca constata ca exista un pericol de a tergiversa dezbaterea și adoptarea. Premierul a mai spus ca Legea bugetului trebuie adoptata pana la finalul anului.„Principalul…

- Presedintele reales al PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, ca intentia Guvernului de a trece Legea bugetului pentru anul viitor, prin asumarea raspunderii in Parlament, este o decizie curajoasa, "dar poate sa fie o decizie bazata pe analiza unei realitati".Guvernul apeleaza la a trece…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa sedinta Birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, ca va respecta programul stabilit pentru investirea Guvernului, mentionand, insa, ca a prezentat argumente...

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa sedinta Birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, ca va respecta programul stabilit pentru investirea Guvernului. "Am anuntat din capul locului ca, neavand majoritate in Birourile permanente reunite, asteptarea noastra este…

- 'Am stabilit o strategie in cazul in care ne vom confrunta cu un boicot din partea PSD. De asemenea, am pregatit o strategie de mobilizare si la nivelul Birourilor permanente reunite si la nivelul comisiilor de specialitate si la nivelul plenului. Am introdus in programul de guvernare lucruri solicitate…

- UPDATE, ora 11:14 – Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat astazi dimineața ca toti parlamentarii liberali sunt prezenti la votul privind motiunea de cenzura si ca vor vota la vedere impotriva Executivului. El a spus ca a tinut legatura cu toti liderii partidelor parlamentare care si-au aratat…

- „Repet ceea ce am spus si ieri: motiunea nu va trece, sunt destui oameni responsabili in Parlamentul Romaniei, indiferent de partidul din care fac parte. In momentul in care depui o motiune de cenzura pentru caderea Guvernului, vii cu un program de guvernare, vii cu un cabinet, vii cu o alternativa.…