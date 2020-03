Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a criticat, joi, metoda de testare ''din usa in usa'' privind infectia cu coronavirus, subliniind importanta respectarii procedurilor recomandate de Institutul National de Sanatate Publica (INSP)."Noi respectam cu strictete procedura adoptata de INSP, care este, de fapt,…

- "Povestile ca mergem din usa in usa sa facem teste nu sunt serioase si as vrea sa accentuez acest lucru. Deci noi aplicam clar procedurile, care sunt proceduri validate", a spus Orban. "Am fost personal sa verific si sa pipai cele 2.000 de kituri de testare care vor asigura, conform specificatiilor…

- Marii retaileri Kaufland Romania si Lidl Romania doneaza 100.000 bucati recoltoare pentru exudat nazal si faringian, necesare pentru realizarea testelor de diagnostic molecular ( Real Time PCR), o prima transa fiind deja livrata. “Salutam gestul companiilor private de a ni se alatura…

- Ministerul Sanatații monitorizeaza in permanența situația stocurilor de teste pentru diagnosticare moleculara (Real Time PCR) existente la nivel național. Astfel, in prezent exista un numar de 1.524 teste pentru diagnosticare moleculara in cele 7 centre de boli infecțioase care au capacitate de diagnostic…

- Prefectul județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha, a anunțat ca in județ exista deja un aparat de tip Real Time PCR, dar acesta nu poate fi momentan utilizat pentru ca nu exista kiturile de testare și nici personal instruit. ”Aparatul il avem. Este astazi la DSVSA Bistrița-Nasaud. Mai avem nevoie de…

- Masuri luate de autoritatile romane Toate persoanele care sosesc în România din localitatile afectate de coronavirus în nordul Italiei vor intra în carantina timp de 14 zile. Decizia a fost luata de Ministerul Sanatatii si se aplica acelor care au calatorit în…