Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au depistat, noaptea trecuta, in trafic, doi tineri in varsta de 18 și 24 de ani din Baia Mare și Baia Sprie, aflați la volanul unor autoturisme pe strazile Valea Roșie și Lunci, unul aflat sub influența bauturilor alcoolice, iar altul fara a deține permis de conducere.…

- Azi-noapte, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au depistat in trafic doi tineri in varsta de 18 și 24 de ani din Baia Mare și Baia Sprie, aflați la volanul unor autorusime pe strazile Valea Roșie și Lunci, unul aflat sub influența bauturilor alcoolice, iar altul fara a deține permis de conducere.…

- Pe Drumul Județean 170, in localitatea Ciceu-Giurgești, a fost depistat in trafic și oprit pentru control un autoturism, condus de un tanar de 23 ani, din localitate. ”In urma verificarilor efectuate, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș au constatat faptul ca acesta nu deține permis de conducere…

- Un șofer a parasit partea carosabila, a distrus poarta din otel a unei gospodarii, a avariat doua autoturisme parcate in afara soselei, apoi s-a rasturnat pe plafon. Mama acestuia a aflat de la el ce s-a intamplat si ingrijorata a cerut ajutorul politiei, dar fara a putea preciza unde s-a produs accidentul.…

- In noaptea de joi spre vineri, la ora 04.16, polițiștii din Borșa au fost sesizați de catre o femeie, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca fiul sau a fost implicat intr-un accident rutier fara a oferi detalii cu privire la locul in care acesta s-ar fi produs. In urma verificarilor efectuate,…

- Miercuri, 22 martie, la ora 11.00, in timp ce polițiștii din Baia Sprie efectuau activitati de dirijare a traficului rutier pe D.J. 184, pe strada Crizantemei din Baia Sprie au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu a oprit continandu-si deplasarea catre Baia…

- Polițiști ai Secției 7 Poliție Rurala Deda au oprit pentru control vineri, 10 martie, in jurul orei 18.00, pe DJ 154, in zona pieței agroalimentare, un autovehicul condus de un tanar in varsta de 18 ani, din comuna Deda. "In urma verificarilor efectuate de catre polițiști a rezultat ca tanarul nu deține…

- Polițiștii mureșeni au depistat pe raza municipiului Targu Mureș un tanar banuit de conducerea unui autoturism sub influența substanțelor psihoactive. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala. La data de 2 martie a.c., in jurul orei 00:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Targu Mureș…