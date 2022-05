Stiri pe aceeasi tema

- Jean Paler este unul dintre cei indragiți actori de comedie din Romania. Acesta a avut mereu o personalitate puternica și nu s-a lasat intimidat de regulile impuse pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Actorul a avut probleme din cauza parului lung, in perioada comunismului.

- Ambasada Rusiei la Bucuresti transmite condoleante apropiatilor "barbatului care si-a dat foc in masina dupa incercarea esuata de a lovi portile" reprezentantei diplomatice, subliniind ca "oricare ar fi motivele soferului, nu exista nicio indoiala ca acesta a comis acest act sub influenta unei explozii…

- 4.757 de cazuri noi de COVID si 61 de decese raportate Foto: Gabriel Sava. Un numar de 4.757 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore si au fost raportate 61 de decese, dintre care patru anterioare intervalului de referinta,…

- Blaze, in varsta de 26 de ani, face parte din echipa Razboinicilor la „Survivor Romania” 2022 , fiind considerat unul dintre cei mai puternici concurenți din Republica Dominicana. In Romania, Blaze a lasat o soție care il susține sa ajunga cat mai departe in competiție. Intr-un interviu acordat recent,…

- 177.600 doze de vaccin produs de compania Moderna au ajuns, astazi, in țara, iar transportul a fost asigurat de firma producatoare. Dozele de vaccin au fost aduse in București pe cale terestra și depozitate la C.N. Unifarm S.A., urmand ca in perioada urmatoare acestea sa fie distribuite in centrele…

- Unde ne adapostim in caz de atac! Buncarele de protecție civila ar putea primi doar 60.000 de argeșeni. Amenințarea uni razboi in apropierea Romaniei a adus din nou in atenție problema adaposturilor antiaeriene și posibilitatea cetațenilor de a le folosi in caz de pericol. Teoretic, oriunde vedeți,…

- Numarul agresorilor care incalca ordonanțele de protecție in Republica Moldova este de trei ori mai mic, la doar un an de la introducerea brațarilor și dispozitivelor electronice. Costurile cu implementarea proiectului au fost de 64 de ori mai mici decat intenționeaza Romania sa investeasca. In Republica…

- In Romania, salariile difera in funcție de postul ocupat, de calificarile pe care angajații le au, precum și de orașul in care ocupa respectivul post, oricat de greu de crezut ar fi. Cu toate acestea, sunt cateva domenii in cadrul carora angajații primesc salarii destul de apropiate de cele europene,…