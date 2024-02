Orașul fugarului Cherecheș devine stațiune turistică de interes național Guvernul Ciolacu va stabili in ședința de azi ca municipiul Baia Mare, ramas fara primar dupa fuga lui Catalin Cherecheș, sa devina stațiune turistica de interes național. Baia Mare, municipiu ramas fara primar dupa fuga lui Catalin Cherecheș , condamnat definitiv pentru acte de corupție, va deveni stațiune turistica de interes național, conform unui proiect de Hotarare ce va fi discutat și avizat de Guvernul Ciolacu in ședința de azi . Cherecheș a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. In ziua anunțului, a fugit din țara, fiind capturat ulterior in Germania.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

