- Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare gazduiește acum o expoziție impresionanta intitulata „Glasul roților de tren”. Vernisajul a avut loc marți, 12 martie, la ora 13:00, in sala de expoziții temporare a instituției, iar evenimentul a fost marcat de prezența a numeroși pasionați…

- La Teatrul Municipal din Baia Mare va avea loc un eveniment muzical remarcabil, sub numele de „Starurile Viitorului”. Cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, al Organizației de Management al Destinației Județene Maramureș și al Primariei Baia Mare, acest concurs se anunța a fi cel mai spectaculos…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, comunitațile se unesc, oamenii celebreaza Nașterea Mantuitorului impreuna și se conecteaza cu tradiții și obiceiuri. Asta inseamna evenimentul “Colindam la Bastionul Macelarilor”. Vineri, 5 ianuarie, va invitam sa descoperiți colindele, obiceiurile și costumele populare…

- Cu sufletele pline de bucurie, dar și cu o ușoara nostalgie care insoțește in mod firesc orice final, marcam incheierea unei spectaculoase ediții a magicului „Craciun in Maramureș”.Miercuri, 27 decembrie, mii de maramureșeni și oameni cu drag de aceste locuri binecuvantate s-au reunit pentru a sarbatori…

- Miercuri, 27 decembrie, incepand cu ora 12.00, la Muzeul Satului din Baia Mare a debutat ediția a XV-a a evenimentului Craciun in Maramureș. Organizat pentru prima data dupa Sarbatoarea Nașterii Domnului, evenimentul s-a bucurat de o prezența record: cateva mii de persoane au trecut prin incinta muzeului.…

- Maramureșeni de toate varstele au mers in alai de la Consiliul Județean catre Muzeul Satului din Baia Mare. Procesiunea este intotdeauna deschisa de cei mai mici dintre colindatori."Aici, in Maramureș, avem 4 țari: Țara Codrului, Țara Chioarului, Țara Lapușului și Țara Maramureșului. Fiecare are obiceiuri…

- In data de 27 decembrie, in Muzeul Satului din Baia Mare va avea loc cea de-a XV-a ediție a evenimentului „Craciun in Maramureș”. Aceasta ediție este organizata de Organizația de Management al Destinației Județene Maramureș și Consiliul Județean Maramureș, in parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie…