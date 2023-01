Stiri pe aceeasi tema

- Tarile de Jos sunt renumite in intreaga lume pentru infrastructura excelenta pentru biciclete, insa noua parcare inaugurata miercuri la Amsterdam duce obsesia olandezilor pentru biciclete la un nou nivel, transmite Bloomberg, preluata de Agerpres. Capabila sa adaposteasca 7.000 de biciclete, la un cost…

- Tarile de Jos sunt renumite in intreaga lume pentru infrastructura excelenta pentru biciclete insa noua parcare inaugurata miercuri la Amsterdam duce obsesia olandezilor pentru biciclete la un nou nivel, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tarile de Jos sunt renumite in intreaga lume pentru infrastructura excelenta pentru biciclete insa noua parcare inaugurata miercuri la Amsterdam duce obsesia olandezilor pentru biciclete la un nou nivel, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

- Industria turistica a UE pare ca s-a redresat puternic in urma crizei provocate de COVID-19, numarul total al noptilor petrecute in unitatile de cazare turistica in 2022 fiind aproape de nivelul de dinaintea pandemiei (2,72 miliarde nopti in 2022 fata de 2,88 miliarde nopti in 2019; un declin de 5,6%),…

- Industria turistica a UE pare ca s-a redresat puternic in urma crizei provocate de COVID-19, numarul total al noptilor petrecute in unitatile de cazare turistica in 2022 fiind aproape de nivelul de dinaintea pandemiei (2,72 miliarde nopti in 2022 fata de 2,88 miliarde nopti in 2019; un declin de 5,6%),…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au coborat luni la cel mai redus nivel de dupa luna septembrie 2021, in conditiile in care depozitele pline din China ii obliga pe furnizori si isi trimita cargourile incarcate cu gaze lichefiate spre continentul european, transmite Bloomberg. Cotatiile…

- Compania germana Mercedes Benz AG continua investițiile la Sebeș. O noua hala de producție va fi ridicata in cursul anului 2023. Investiția in construcția și dotarea halei este estimata la 134 de milioane de euro.

- Circa 300 de milioane de lei investește Guvernul in dezvoltarea invațamantului din Republica Moldova. Ceremonia de lansare a proiectelor investiționale in universitațile și colegiile pedagogice, selectate in cadrul Proiectului „Invațamantul Superior din Moldova”, a avut