Orașul din România care scumpește taxele pentru cei care vor să se căsătorească. „De la 1.500 la 2.500 de lei” Orașul din Romania care scumpește taxele pentru cei care vor sa se casatoreasca. Este ales de foarte mulți romani care vor sa iși uneasca destinele. Propunerea a fost anunțata de autoritațile locale, iar prețurile vor fi mai mari in anumite cazuri. Orașul din Romania care scumpește taxele pentru oficierea casatoriilor Este vorba despre municipiul Constanța, taxele urmand sa fie mai mari pentru cei care vor sa iși uneasca destinele in zilele nelucratoare. Aceeași masura va fi aplicata și in cazul deplasarii ofițerului de stare civila in afara sediului. Astfel, sambata, duminica și in zilele in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

