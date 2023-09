Stiri pe aceeasi tema

- Venetia va testa un sistem de bilete pentru turisti incepand din 2024 pentru a reglementa fluxul urias de persoane care viziteaza celebrul oras italian, a anuntat marti primarul local, Luigi Brugnaro, citat de DPA, conform Agerpres.Potrivit lui Luigi Brugnaro, consiliul executiv din Primaria orasului…

- Cand vine vorba despre bai termale, in Ungaria poți spune ca ai gasit taramul spa-urilor naturale și al bailor cu proprietați curative. Chiar daca este o țara fara ieșire la mare, Ungaria este plina de izvoare cu apa termala, avand peste 1.300, dintre care cel puțin o suta numai in Budapesta.Despre…

- Capitala Franței devine primul mare oraș din Europa unde trotinetele electrice de inchiriat sunt interzise, incepand cu ziua de azi, 1 septembrie 2023. Aproape 90% dintre cei peste 103.000 de parizieni care au votat in referendumul din aprilie, au susținut interzicerea lor.

- Festivalul Roman Apulum aduce in Cetatea Alba Iulia reenactori și turiști din toata Europa. Ediția a 10-a, aniversara De mai bine de 2000 de ani, la Alba Iulia, se scrie istorie. De 10 ani, tot la Alba Iulia, dam viața istoriei. Festivalul Roman Apulum, ediția a 10-a, reface unul dintre momentele istorice…

- Incendiile fac prapad in cel puțin noua țari din jurul Mediteranei, in timp ce mii de pompieri din Europa și Africa de Nord se lupta cu flacarile aprinse de temperaturi ridicate, condiții uscate și vanturi puternice. „Nu exista un mecanism magic de aparare”, spune prim-ministrul grec, in timp ce focul…

- Comisia Europeana va aloca 330 de milioane de euro din “rezerva de criza agricola” a Uniunii Europene (UE) pentru toate statele membre, multe afectate de seceta , a anunțat marți, la Stockholm, comisarul pentru agricultura, Janusz Wojciechowski. Dupa ce a sprijinit țarile care au granița comuna cu…

- Fostul premier Silvio Berlusconi, un om de afaceri care a creat cea mai mare companie media din Italia inainte de a transforma peisajul politic de la Roma, a murit luni, 12 iunie, la varsta de 86 de ani.

- Chiar și in super-populara Italie, puteți gasi locuri mai puțin aglomerate. Și nu sunt in niciun fel inferioare prin farmec ori incarcatura culturala și istorica celor mult mai cautate de turiști..