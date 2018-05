Stiri pe aceeasi tema

- Casa a fost construita in cadrul unui amplu proiect umanitar, cu implicarea mai multor companii, pentru o familie nevoiașa The post Un proiect inedit in vestul țarii – o casa a fost ridicata in doar trei zile! appeared first on Renasterea banateana .

- Scandal fara precedent iscat de un tanar din vestul țarii. Gheorghe Emanuel Daniel, in varsta de 24 de ani, din Arad, susține ca deține licența pe Romania pentru marca inregistrata “Parintele Arsenie Boca”. In ultimele opt luni, tanarul a trimis sute de scrisori la firme din intreaga țara, dar și la…

- Starea șoselelor din județul Arad lasa foarte mult de dorit. Din cauza gropilor, denivelarilor, a copacilor de pe margine și vitezei excesive... The post Accident grav pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Drumurile pline de gropi din județul Arad nu mai sunt de multa vreme o exceptie, chiar daca multe dintre ele pornesc chiar din capitala de judet si leaga municipiul de alte orase si localitati importante din punct de vedere turistic. Intr-o situatie deplorabila se afla de multa vreme si drumul judetean…

- Vremea din ultimele zile i-a pus in dificultate pe conducatorii auto care au calatorit in județul Timiș. Mai multe accidente, soldate cu pagube materiale importante... The post Accidente pe drumurile din vestul țarii, din cauza șoselelor necurațate (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dupa-amiaza, o alerta de vreme severa valabila pana la orele serii, in județele Timiș și Arad. The post Alerta de vreme severa in vestul țarii! E posibil sa cada grindina appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dimineața mai multe avertizari de tip cod galben pentru vânt puternic - în Arad, Bihor, caraș Sevrin și Timiș, respectiv ceața densa în Constanța,

- O avertizare hidrologica cod galben a fost emisa, astazi, de Administrația Naționala Apele Romane, ca urmare a incalzirii vremii și a topirii zapezii. Avertizarea este valabila și pentru mai multe bazine hidrografice de pe raza județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, incepand de astazi și…