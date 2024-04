Stiri pe aceeasi tema

- Cine a fost Costel CorduneanuOriginar din Iași, Costel Corduneanu a fost capul unei familii extinse care a avut o influența semnificativa in zona Moldovei, implicandu-se in diverse activitați la limita legii, de la afaceri cu mașini și imobiliare pana la jocuri de noroc și protecție. Corduneanu a fost…

- Iahnia de fasole este un preparat foarte delicios și perfect in aceasta perioada, cand mulți creștini țin post. Exista mai multe rețete, dar astazi va vom prezenta una pe care maicuțele din nordul Moldovei o pregatesc in Postul Paștelui. Iahnie de fasole. Rețeta ușoara și gustoasa Maicuțele din nordul…

- Județul Botoșani, unul dintre cele mai sarace din Romania are, in mod paradoxal, resurse naturale extraordinare. Toate aceste resurse zac insa neexploatate, inclusiv nisipuri cuarțoase de cea mai buna calitate, și rezerve substanțiale de gips și ape sulfuroase.

- Astazi, vremea se va raci fața de ziua precedenta in vestul, nordul și centrul țarii, unde valorile termice se vor situa in general sub normele perioadei. In restul teritoriului va fi in continuare mult mai cald decat in mod obișnuit la aceasta data, insa doar pana maine cand vremea va deveni instabila…

- Franța, cu ajutorul cooperarii militare cu Republica Moldova, vrea sa se așeze la masa negocierilor privind reglementarea in Ucraina, avind in mina carți puternice și atuuri, și sa primeasca partea sa de placinta. O astfel de opinie a exprimata președintele centrului analitic Consultations on international…

- Au invațat cum corect sa gestioneze un credit, cum sa se protejeze de supraindatorari și cum sa evite capcanele unor așa-numite credite rapide și ieftine. Vorbim despre elevii de la școala profesionala din Soroca, care au participat la un ciclu de lecții organizat de catre centrul Analitic Expert Grup…

- Autoritațile din Transnistria vor apela la Rusia pentru ajutor din cauza „presiunii din partea Republicii Moldova”, au decis participanții la Congresul Deputaților de toate nivelurile, care a avut loc la Tiraspol la inițiativa președintelui Vadim Krasnoselski. "Sa adopte un apel catre Consiliul Federației…

- Pompierii din nordul țarii au salvat trei persoane care riscau sa se inece. Cazul a avut loc in localitatea Braniște, raionul Rișcani. Potrivit IGSU, un pescar s-a prabușit sub gheața subțire a lacului. De la mal acesta a fost observat de proprietarul iazului, care impreuna cu un coleg au intervenit…