Un centru multifunctional dedicat persoanelor defavorizate va fi construit in cartierul Bahne din municipiul Focsani, printr-un proiect cu fonduri europene in valoare de peste opt milioane de lei, a anuntat, marti, Primaria Focsani.

Premierul bulgar Kiril Petkov a declarat miercuri ca este pregatit sa conduca un cabinet minoritar, dupa ce partidul populist ''Exista un Astfel de Popor'' (ITN) si-a anuntat retragerea din coalitia de patru partide care a preluat guvernarea in decembrie, transmite dpa.

Politistii au format echipe si au pornit in cautarea a doi adolescenti, de 13 si 17 ani, care au plecat impreuna dintr-un centru de primire in regim de urgenta din Resita si nu au mai revenit. Cei doi sunt cautati in parcuri, gari, autogari si statii de autobuz din Resita si Caransebes, conform news.ro.

Square 7 Properties, companie care dezvolta si administreaza parcuri de retail, detinuta de omul de afaceri austriac Clemens Petschnikar, anunta achizitia unui teren de 30.000 metri patrati in Medias, zona Aurel Vlaicu, unde a inceput procedurile de autorizare pentru un nou proiect de retail, conform…

Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul CFR Cluj - Universitatea Craiova, programat, duminica, de la ora 21.30, in etapa a IX-a din Liga 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

21 de pacienți au fost evacuați, vineri, dintr-un centru de dializa din Craiova, dupa un incendiu cu degajare mare de fum.

Arbitrul Horatiu Fesnic va conduce la centru meciul Universitatea Craiova - Sepsi OSK, care va avea loc, joi, de la ora 19.30, in returul semifinalelor Cupei Romaniei, conform news.ro.

Un incendiu a izbucnit, duminica, la un centru de dezmembrari auto din judetul Giurgiu. Au ars in totalitate trei rulote si un autoturism, iar partial o dubita si un alt autoturism.