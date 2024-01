Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara incheie programul Capitala Europeana a Culturii cu o ceremonie de gala și un weekend plin de concerte și spectacole. In Piața Unirii urca pe scena pana duminica seara artiști romani și internaționali.

- Ca urmare a adresei cu nr. 5397/05.12.2023, transmise de catre A.D.I. – Societatea Metropolitana de Transport Timișoara, in vederea sprijinirii evenimentelor de inchidere a programului Timișoara 2023 Capitala Europeana a Culturii, se vor modifica programele de circulație pentru liniile de autobuz 33,…

- Selecționata de fotbal masculin U17 a Romaniei a disputat miercuri de la ora 12:00, la Centrul Național de Fotbal Buftea, primul meci de la turneul de calificare la Campionatul European din 2024, in compania Norvegiei. Partida s-a incheiat cu scorul de 0-0.In celalalt meci al Grupei, Franța a invins…

- Universitatea de Vest Timișoara ofera o noua intalnire literara de cel mai inalt nivel. Pe 15 noiembrie are loc conferința „Dialoguri Literare in Capitala Europeana a Culturii”, care va aduce in prim-plan doi scriitori remarcabili, Mircea Dinescu și Marcel Tolcea. Acest eveniment de excepție va avea…

- Potrivit datelor oficiale, cei mai mulți vizitatori straini care au poposit in Timișoara - Capitala Europeana a Culturii, in 2023, au venit din Germania și Austria. Un mic merit l-au avut și Institutele Culturale Romane de la Berlin și Viena, care au promovat evenimenele din Timișoara.

- A vrut sa ofere celor doritori, gratuit, din munca și priceperea sa și a fost luat la bani marunți de agenții Poliției Locale. Cunoscutul caricaturist Radu Clețiu a aflat ca in Capitala Europeana a Culturii nu poate oferi trecatorilor, in cadrul unei acțiuni autorizate, o caricatura, pentru ca a fost…

- La sfarșitul acestei saptamani, orașul iși celebreaza statutul de Capitala Europeana a Culturii, context in care pana duminica vor avea loc o mulțime de evenimente pe malurile Begai și nu numai.

- Timișoara imbraca haine de sarbatoare la sfarșitul acestei saptamani. Orașul iși celebreaza statutul de Capitala Europeana a Culturii și, de vineri pana duminica, vor avea loc o mulțime de evenimente pe malurile Begai. Castelul de Apa din Iosefin nu putea lipsi de la aceasta mare sarbatoare.